Une histoire de parfums. 1880-2020

A travers l'histoire des grandes maisons, des parfumeurs, des couturiers, des directeurs artistiques, plongez dans un voyage dans le temps et (re)découvrez la genèse des grands succès, de Fougère royale d'Houbigant à Mémoire d'une odeur de Gucci, à la lumière des grands évènements de chaque décennie. Si le parfum s'est au fil des millénaires confondu avec des usages sacrés, thérapeutiques ou hygiéniques, il est devenu depuis la fin du XIXe siècle une véritable industrie et un objet de consommation de plus en plus accessible. A l'image des autres champs artistiques, la parfumerie s'est toujours imprégnée de l'air du temps, restituant sous forme olfactive les métamorphoses de son époque : conflits mondiaux, évolutions sociétales, épidémies ou encore crises économiques modèlent ainsi la création et font de cet art un miroir impalpable de notre société. Depuis la Belle Epoque jusqu'aux années 2010, cet ouvrage retrace en onze chapitres l'épopée de cette parfumerie prolifique, façonnée par le monde qui l'entoure.