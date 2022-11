Les bonnets rouges

La révolte qui éclate en 1675 en Basse-Bretagne, est la dernière grande révolte populaire du XVIIe ? siècle en France. Louis XIV, en guerre avec les Provinces-Unies, a besoin d'argent. Pour y remédier, Colbert décide le prélèvement de taxes sur le tabac et les pièces d'étain, et impose que tous les actes judiciaires et notariaux soient taxés et rédigés sur papier timbré aux fleurs de lys. D'abord dans les villes puis dans les campagnes, c'est le soulèvement. Les insurgés qui adoptent le bonnet rouge, exigent la reconnaissance d'un "? code paysan ? " ; proclament la "? liberté de la province armorique ? " et la suppression des droits seigneuriaux. Ces mouvements de contestation de l'autorité du roi et de l'ordre social sont alors violemment réprimés.