Né à Brech, près d'Auray, le 1er janvier 1771, Georges Cadoudal fut un opposant virulent à la révolution d'accident qui ensanglanta la France à partir de 1791. Commandant de l'Armée catholique et royale de Bretagne, il mena une lutte sans concession contre les armées jacobines auxquelles les enragés de la Convention avaient confié la mission de perpétrer le premier génocide de l'histoire moderne. Son charisme et son intransigeance ont fait de lui un des personnages les plus importants de la contre-révolution. Dans ce livre, G Lenotre nous présente la vie romanesque et aventureuse de cet homme d'exception qui paya de sa vie sa lutte contre les excès de la Révolution et le totalitarisme de Bonaparte. Guillotiné le 25 juin 1804, son squelette fut exposé à la faculté de médecine durant tout le premier empire. Il fut réhabilité pendant la restauration et nommé maréchal de France à titre posthume.