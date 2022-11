introduction au bouddhisme

La vie est une série d'illusions. La pire - celle dans laquelle toute l'humanité actuelle est tombée -, est la croyance en la toute-puissance de l'homme sur la nature et les êtres vivants, au lieu de la solidarité avec l'ensemble du cosmos et du vivant, de génération en génération, telle qu'elle est exprimée par une très belle méditation liturgique bouddhiste dont Ralph Stehly nous donne ici une traduction inédite et minutieusement commentée. Le bouddhisme est une école d'humilité salutaire. L'homme n'est qu'une petite particule d'un Immense Tout apparaissant sous la forme de l'infinité de l'espace et du temps. Des rencontres providentielles comme celle d'un maître doté de l'illumination intérieure sont susceptibles de nous ouvrir à des dimensions nouvelles et libératrices de la vie, en particulier par la méditation silencieuse qui nous transformera et nous transmutera de l'intérieur. Ainsi, comme nous y invite Bouddha, nous travaillerons à notre propre libération et à celle de toute l'humanité.