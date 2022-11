Les nouveaux modes de management et d'organisation. Innovation ou effet de mode ?

Un consensus semble apparaître sur le fait que la crise Covid va entraîner une accélération des transformations organisationnelles et managériales au sein des entreprises afin de répondre à de nouveaux défis comme le travail hybride et s'adapter à un univers de plus en plus incertain. Ces transformations sont multiples et interconnectées : organisationnelle (structure et modes de fonctionnement), managériale (confiance et type de leadership), culturelle (raison d'être, valeurs), digitale et des métiers. Pourtant, en 2018, une étude de la chaire Innovations managériales d'Audencia Nantes/BVA indiquait que seulement 15 % des dirigeants faisaient de l'innovation managériale une priorité, loin derrière les innovations produits, technologiques ou opérationnelles. De plus, près de 63 % des dirigeants estimaient que leur management était innovant, contre seulement 29 % des salariés. Au-delà d'une rhétorique largement adoptée, les entreprises sont-elles vraiment prêtes à basculer dans de nouveaux modes de gestion ? Dans ce contexte, l'ouvrage a pour ambition de mieux faire connaître les nouveaux modes de management et d'organisation (NMMO), leurs implications et la manière de les implanter avec succès, à un moment crucial où l'impératif de transformation paraît encore plus urgent que par le passé.