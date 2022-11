Le design dans la cité. Nouvelles manières d'appréhender la conception

Quelles sont les pratiques émergentes dans les cités en matière de design ? La cité entendue au sens large, tant physique que politique, économique, social, culturel et sémiotique, est le théâtre de nouvelles pratiques en lien avec le design. Cet ouvrage porte un regard particulier sur ces pratiques innovantes. Il s'intéresse aux processus, process ou objets qui permettent aux concepteurs (designers, ingénieurs, architectes) de penser ou de repenser le fonctionnement des organisations publiques ou privées, de les accompagner par des outils et de questionner la capacité individuelle d'action qui devient une capacité collective à travers les démarches contributives. Dans ces milieux, fortement orientés par les usages numériques, ce livre est un témoignage sur la vie et les organisations de la cité.