Le guide le plus complet sur le personal branding - la valorisation de son image et de ses compétences. Il est possible de créer une entreprise autour de son expertise, de ses idées, de son message et de sa personnalité. Mais, pour cela, il faut d'abord se marketer soi-même. C'est ainsi que certains entrepreneurs créent des start-up à six, voire sept chiffres, alors que d'autres ne parviennent même pas à se verser un revenu régulier. Dans Marketez-vous ! , le coach Mike Kim partage son modèle éprouvé en huit étapes. Il y présente tout ce qui ne sera jamais enseigné en cours de marketing, mais que les leaders d'opinion les plus influents ont mis en pratique avec succès. Le lecteur apprendra ainsi à : identifier et mettre en valeur son expertise unique ; clarifier son message, son marché et son modèle économique ; devenir un entrepreneur ou un idéateur ; cultiver des relations qui feront exploser ses revenus et son influence ; utiliser la grille proposée par l'auteur, remarquable de simplicité et d'efficacité, pour fixer le prix de ses produits et de ses services.