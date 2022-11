Mes premiers airs de rap français

Les premiers airs de rap de bébé ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Au fil des pages, on retrouve, dans leur version originale : " Dommage " de Bigflo et Oli ; " Gravé dans la roche " de Sniper ; " Respire " de Gaël Faye ; " Hiro " de Soprano ; " Nés sous la même étoile " de IAM et " Fille du vent " de Keny Arkana. Les illustrations d'Aurélie Guillerey accompagnent ces incontournables du rap français.