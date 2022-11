Gold. Les ors d’Yves Saint Laurent

Dès les années 1960, l'or vient par touches illuminer les créations d'Yves Saint Laurent. Réminiscence des lumières d'Oran et de Marrakech, symbole du faste et de la fête, il orne aussi bien les pièces haute couture que le prêt-à-porter, inspire les bijoux et les accessoires. Il est également omniprésent dans la collection d'oeuvres d'art qu'il constituera patiemment, tout au long de sa vie, avec son compagnon Pierre Bergé. A travers une centaine de photographies, croquis et témoignages de contemporains du couturier, cet ouvrage permet de redécouvrir la personnalité d'Yves Saint Laurent et de plonger au coeur de son savoir-faire et de ses inspirations. C'est tour à tour l'exaltation du pouvoir des femmes, l'influence de l'art et l'esprit insouciant des années Palace qui sont ici convoqués.