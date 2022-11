Présences noires dans le cinéma français

Ce beau livre revisite le cinéma français à travers le prisme de la représentation des Noir?e?s. De façon imagée et argumentée, il nous propose ainsi de (re)découvrir des films emblématiques de l'histoire du cinéma français mais aussi des films moins connus, des débuts du cinématographe à la période contemporaine. Appuyé par plus de 300 images couleur et noir et blanc, essentiellement photogrammes et reproductions d'affiches, le choix des films, parmi un corpus de plus de 1000 oeuvres identifiées, et des scènes qui en ont été extraites permet de montrer la part non négligeable qu'a pu apporter la représentation des Noir?e?s au cinéma français. Leur présence n'est jamais gratuite mais, au contraire, constamment motivée par l'utilisation d'une polysémie de la couleur noire à des fins dramaturgiques, décoratives ou politiques. Ce beau livre a pour ambition de construire un socle commun autour du cinéma français, une compréhension plutôt qu'une critique, une appréciation plutôt qu'une contestation.