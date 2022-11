Un Déjeuner avec Rosa Bonheur et Buffalo Bill

Juliette, âgée de 15 ans, a un exposé à préparer sur la peintre Rosa Bonheurâ ; Laura sa mère, documentaliste en collège, l'emmène visiter la maison de l'artiste près de Fontainebleau. Garance, amie de Laura et marraine de Juliette, les accompagne. Le soleil brille, les trois femmes découvrent le château de By auréolé des couleurs de l'automne. Commence alors un voyage dans le temps à la rencontre de deux personnalités, grâce au récit de Laura qui connaît la vie de l'illustre peintre sur le bout des doigts. Septembreâ¯1889⯠: la célèbre Rosa Bonheur reçoit Buffalo Bill dans son château de Byâ ; il est invité en France pour son fameux spectacle, le Wild West Show, à l'occasion de l'Exposition Universelle. Toute la maisonnée est fébrile, le personnel s'active et Rosa se plie en quatreâ : le déjeuner doit être inoubliable et la peintre a promis de faire le portrait du cowboy. Les deux amis bavardent avec plaisir, s'expriment avec franchise, se racontent leur vie, se confient sans retenue malgré tout ce qui pourrait les opposer. Grâce à cette rencontre singulière, on découvre une grande peintre du 19e siècle, la vie d'une femme exceptionnelle et un personnage de légende du Far West qui nous réserve bien des surprises.