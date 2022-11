Julien Saudubray. Watching

Julien Saudubray, diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2012, a exposé depuis lors en Belgique, France, Italie et Angleterre. Ce jeune artiste excelle dans l'expérimentation. Une synthèse de sa peinture aboutit aujourd'hui, après quelques pérégrinations, à une pratique qu'il qualifie lui-même de 'mécaniste'. Entre abstrac- tion et figuration, il continue à travailler à des images auxquelles il ne cesse d'ajouter des couches et des couleurs, mais aussi d'en enlever, le subjectif étant ensuite réduit au strict minimum. Il dit lui-même : "A chaque coup de pinceau, j'hésite entre l'excitation et l'ennui, tout en m'observant en train de peindre, comme une ma- chine absurde programmée selon la formule beckettienne 'Rater encore. Rater mieux'". En collaboration avec la galerie Waldburger Wouters, les Editions Snoeck ont jugé le moment venu pour un premier aperçu de son oeuvre, dans un ouvrage au design ambitieux. Un livre d'artiste, mais pas que. Avec des textes de Louma Salamé, directrice de la Fondation Boghossian, et Claire Leblanc, directrice du Musée d'Ixelles.