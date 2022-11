Dieu me parle chaque jour

A bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes (Hé 1, 1-2). Tous les textes de la Bible sont Paroles de Dieu, sources de vérité, de lumière, de réconfort, de vie. C'est pourquoi, au long d'une année liturgique, l'Eglise présente l'ensemble des passages les plus importants des nombreux livres de l'Ancien et du Nouveau Testaments. Le présent volume propose pour chaque jour une méditation sur les premières lectures des messes de semaine. Une courte parole mise en exergue rend la réflexion accessible tant aux participants à l'eucharistie qu'aux personnes en quête d'inspiration spirituelle au quotidien. Complément du précédent livre Lumières devant nos pas, qui portait sur les évangiles des messes de semaine, cet ouvrage met l'ensemble de la sagesse biblique à la portée de tous.