Raison et Sentiments ; Orgueil et Préjugés. Edition collector

Un volume qui réunit deux chefs-d'oeuvre de Jane Austen, par ordre chronologique de publication : Raison et Sentiments, Orgueil et Préjugés dans une magnifique édition illustrée Deux chefs-d'oeuvre de Jane Austen en un volume Raison et Sentiments : L'éducation sentimentale des soeurs Dashwood promet d'être rude dans le petit monde étriqué de la bourgeoisie du Devonshire. Publié en 1811, le premier grand roman anglais du XIXe siècle. Orgueil et Préjugés : Mr et Mrs Bennett ont cinq filles à marier. Quand un riche voisin arrive, ils espèrent que l'une d'entre elles le séduira... Le chef-d'oeuvre de Jane Austen n'a jamais cessé d'être lu depuis 1813.