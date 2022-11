Du compte d'auteur à l'auto-édition numérique. Etude des formes et des pratiques de l'édition non sélective

Internet permet aujourd'hui aux auteurs de se publier très rapidement sans passer par un éditeur comme cela a toujours été le cas. Si autrefois, les auteurs avaient peu de solutions de contournement pour être publiés, mis à part, l'édition à compte d'auteur, souvent très coûteuse, ils disposent aujourd'hui sur le net d'une multitude d'espaces pour s'éditer et voir apparaître leur publication rapidement à l'écran. Kindle Direct Publishing (KDP) d'Amazon est une plateforme d'auto-édition dont le succès a bouleversé l'ordre des choses. Pour une fois des auteurs totalement inconnus, sans aucune expérience dans le domaine de l'écriture grand public et sans aucune prétention littéraire, ont pénétré au sein du monde éditorial en étant repérés sur les réseaux avant d'être édités par les éditeurs qui jusqu'ici leur avaient gardé porte close. Que trouve-t-on sur cette plateforme ? Qui sont ces auteurs qui s'investissent sur Amazon ? Ont-ils délibérément fait le choix de l'autonomie pour devenir des "Indés" selon l'expression employée par Amazon sur son site ? Ou bien ont-ils été convaincus par les succès très médiatisés d'auteurs déjà auto-édités qui ont réussi à être repérés par des éditeurs grâce à KDP ? Par ailleurs, quels sont leurs textes ? Sont-ils des textes prometteurs ? Ou des titres impubliables, mais qui, réarrangés, peuvent faire de belles ventes en boutique ? Mettent-ils en avant une littérature différente, plus en adéquation avec les lecteurs du net à la recherche aujourd'hui d'une culture divertissante à bas prix ?