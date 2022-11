Réédition des oeuvres complètes du Maître Nuno Oliveira, initialement parues aux Editions Crépin-Leblond dans les années 1970 à 1980 : Réflexions sur l'art équestre, Principes classiques de l'art de dresser les chevaux, Propos d'un vieil écuyer aux jeunes écuyers, Souvenirs d'un écuyer portugais, Notes sur l'enseignement de Nuno Oliveira, Les Chevaux et leurs cavaliers. En plus des dessins de Jean-Louis Sauvat, cet ouvrage renferme plus d'une vingtaine de pages de textes inédits (notes, réflexions, conférences) sur des sujets peu ou pas abordés par le maître dans ses livres les plus connus. Nuno Oliveira (1925-1989) est LE maître équestre du XXe siècle. Il considérait l'équitation comme un art plus que comme un sport, et c'est en artiste qu'il façonnait chaque cheval tel un sculpteur crée son oeuvre. Tous ceux qui l'ont connu assurent qu'un cheval changeait d'apparence dès qu'il se mettait en selle. Le cavalier tirait de chacun le meilleur, assurant qu'une fois la technique acquise, c'est avec son coeur qu'il fallait monter à cheval.