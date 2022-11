A la recherche de Lilith

Lilith... Tout a été dit, tout a été écrit et chanté sur Elle. Et puis tout a été biaisé, tronqué, effacé, sali. Déesse-mère, déesse chtonienne qui régna sur la Mésopotamie et le Moyen-Orient ? Modèle des grandes déesses de l'Antiquité, avatar de la mystérieuse compagne de Yavé condamnée à l'oubli pour laisser tout l'espace au Dieu unique ? Ou bien démone, reine des Enfers et épouse de Samaël, l'Archange déchu, créature séductrice qui tue ses amants en les aimant à mort, terreur absolue des Hommes... Cette Première Eve n'est-elle pas la clef des tourments que traverse encore de nos jours cette Humanité qui l'a rejetée et honnie, parce qu'elle l'effrayait ? Son histoire n'est-elle pas celle des femmes et de la place qu'on a voulu leur imposer dans la société patriarcale de la fin de l'Antiquité ? Cette enquête, illustrée par les textes qui, malgré tout, sont parvenus jusqu'à nous, n'est sans doute pas exhaustive, mais éclaire ce qui a voulu être caché, ou ce qui a été oublié : textes sacrés, rites, rappels historiques, mythologies du monde etc. . Les fictions ne sont pas à ignorer : les poètes de tous temps ont chanté ou honni Lilith. Plus récemment, les romanciers l'ont rappelée à la vie. Le roman culte de George MacDonald, enfin en français, conclue cet ouvrage qui devrait faire référence.