Assister à une grande bataille napoléonienne incognito ? Survoler le naufrage du Titanic ou suivre des combats de gladiateurs dans la Rome antique tout en sirotant un cocktail ? Grâce à la société Explorations temporelles, tout est possible pour qui est riche ou très chanceux. Thelo n'échappe pas à l'engouement pour ce tourisme d'un nouveau genre. A tout juste 18 ans, il prend part à une excursion qui promet un spectacle grandiose. Destination : la cité gauloise d'Alésia, en 52 av. J. -C. , quand les légionnaires de César encerclent Vercingétorix et son armée. D'abord palpitante, l'expérience vire au cauchemar lorsque les explorateurs temporels se retrouvent bloqués dans le passé. Arriveront-ils à revenir ? Ne vont-ils pas modifier le passé et leur futur ?