Chef de guerre, version augmentée

Cette version augmentée comprend une préface écrite par Alain Juillet, un cahier photos de 32 pages et un chapitre supplémentaire intitulé " Opération psy-ops en haute mer ". Louis Saillans est entré en 2010 dans les commandos marine et devient chef de groupe cinq ans plus tard. Durant près d'une décennie, il a participé à des opérations militaires en Afrique et au Moyen-Orient visant à libérer des otages, capturer des responsables djihadistes ou neutraliser des terroristes. Grâce aux notes prises au cours de ses missions et à des documents d'archive auxquels il a eu accès, il dévoile la réalité des missions des forces spéciales avec la plus grande exactitude. Il retrace aussi le parcours des soldats de ces unités, passés par une sélection drastique durant laquelle ils ont subi les pires épreuves physiques et psychologiques. A travers une narration d'une rare lucidité, il décrit le quotidien de ces hommes devenus des guerriers, la fraternité d'arme, les coulisses des opérations spéciales et la face cachée de la lutte contre le terrorisme. Un témoignage unique, qui permet de mieux comprendre le travail de ces combattants de l'ombre prêts à sacrifier leur vie pour sauver la nôtre et maintenir la paix. " Oubliez les séries sur les forces spéciales, ouvrez ce livre " France Télévisions " Chef de guerre, un document exceptionnel " Le Point " Un récit rare et détaillé des forces spéciales " Le Figaro