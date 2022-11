Couture zéro dechet pour bébé, je me lance !

COUDRE, C'EST UN PAS VERS L'AUTONOMIE, UN GESTE ECOLOGIQUE ET DU BON SENS ECONOMIQUE Réparer ou réutiliser plutôt que jeter... la voilà l'équation essentielle. Vous ne savez pas (encore) coudre ? Qu'à cela ne tienne ! Laurane non plus n'avait jamais touché une machine à coudre de sa vie... avant de se lancer dans le zéro déchet. Forte du succès de son premier livre qui a convaincu près de 30 000 lecteurs, elle s'attelle aujourd'hui à l'univers des bébés : langes, lingettes nettoyantes, bavoirs, coussinets d'allaitement, attache-tétine, sac de change, tapis de jeu, couches, couverture d'emmaillotage, et même des décorations de Noël pour votre petit bout... Elle propose des objets simples, utiles, économiques et écologiques : ) Cette panoplie parfaite pour un mode de vie durable, vous aussi pourrez la réaliser sans difficulté avec l'aide de ce guide illustré, également adapté aux débutants. Grâce à des explications claires, vous pourrez confectionner tout un trousseau d'indispensables ! Dans ce livre, vous trouverez : 27 tutos pas-à-pas avec photos Un accès à des vidéos pour se familiariser avec les techniques et gestes de base La liste du matériel indispensable pour démarrer Des conseils pour bien choisir ses tissus, sa machine à coudre, le nécessaire de Bébé 13 patrons inclus dans le livre + 7 téléchargeables via un QR-code