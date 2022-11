Une monographie commentée et grand format consacrée à l'auteur de Djinn. Portraits de femmes et troisième volume de la collection, après Gibrat et Rochette. Présentation : Ana est le premier artbook consacré à Ana Miralles. Il reprend le travail de la dessinatrice, peintre et sculptrice espagnole depuis ses premiers succès et donne la part belle à ses célèbres portraits de femmes. Diplômée de l'Ecole des Beaux Arts de Valence en 1982, elle collabore avec des revues indépendantes de bande dessinée, y publie régulièrement des histoires souvent sensuelles et destinées aux adultes, et donne sa vision d'artiste et de femme dans un domaine jusque-là réservé aux dessinateurs. Elle obtient dans les décennies qui suivent de très grands succès de librairie, Eva Medusa, A la recherche de la licorne et bien sûr Djinn, qui lui vaut une reconnaissance internationale et de multiples récompenses. La série, dont les ventes dépassent le million d'exemplaires, lui permet de donner libre cours à ses talents d'artistes complet : les planches réalisées à la couleur directe sont d'une beauté et d'un réalisme saisissants, la dessinatrice ajoutant à la sensualité de ses personnages la beauté des motifs, des tatouages, des paysages, ou encore des chevelures qui deviennent sa signature graphique. La monographie que nous lui consacrons donne à ces portraits de femmes le support idéal : grand format, forte pagination et une reproduction fidèle aux illustrations originales, au rythme des différentes techniques utilisées par l'artiste. Crayon, encre de Chine, aquarelle, ou encres de couleurs. Le livre reproduit les dessins les plus connus d'Ana Miralles, les esquisses de ces illustrations, et un très grand nombre d'illustrations inédites, réalisées pour son plaisir ou pour des expositions, comme celle de Christie's en 2018. Le texte est un commentaire d'Ana Miralles sur une sélection d'illustrations, l'occasion pour la desinatrice de revenir sur 30 ans de création.