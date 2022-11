Dictionnaire amoureux illustré de l'Inutile

Le Dictionnaire amoureux de l'Inutile se propose de recenser tout ce qui semble ne servir à rien et qui pourtant paraît indispensable Ce livre est une invitation joyeuse à faire une promenade drôle et iconoclaste dans nos souvenirs, nos émotions aussi futiles que solides. Faire des ricochets au-dessus de la rivière, des cocottes en papier, des canulars, s'interroger sur la fossette de Kirk Douglas, la coiffure du président Giscard d'Estaing, l'expression "peigner la girafe", se rappeler les petits trains électriques, la guitare de Tino Rossi, les télégrammes de première et les speakerines de la télévision... C'est un livre impossible, tant la notion d'inutile est sujette à caution. L'homme est-il plus utile que la langouste ? La pomme de terre est-elle plus indispensable que le liseron ? L'idiot du village moins nécessaire que le membre de l'Institut ? Ce dictionnaire se plaît à musarder en vantant les mérites de la grasse matinée et des contrepets dans les discours des ministres, en trouvant le plaisir d'écouter la météo marine quand on est sous la couette ou en admirant la virtuosité des joueurs de yoyo. Un livre aussi indispensable qu'inutile.