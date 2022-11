L'histoire au galop Tome 5 : Agathe, l'écuyère de Versailles

Quand les chevaux font découvrir l'Histoire aux enfants... et notamment Louis XIV. Direction les écuries royales de Louis XIV, dans le cadre magnifique de Versailles au dix-septième siècle. Une jeune cavalière rencontre un cheval qui appartient à la couronne, et elle se lie à lui et en fait sa monture. Mais où la mèneront ses aventures, alors qu'elle transgresse les interdits en plein milieu de la cour du Roi-Soleil ?