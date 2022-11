Madatrek. De Tuléar à Tamatave

Découvrez la suite du fantastique périple de la famille Poussin à Madagascar. " Une folle épopée placée sous le signe du partage. " Le Figaro Après leur descente épique des hauts plateaux et de la côte ouest, nous retrouvons la famille Poussin aux portes du Grand Sud malgache et de ses déserts redoutés de tous. Ils y découvrent le peuple mahafaly et ses célèbres totems funéraires, les guerriers antandroy, ainsi qu'une nature sauvage et préservée où baobabs, cactus, tortues et lémuriens sont au rendez-vous. A Fort-Dauphin, ils passent d'un seul coup sur l'autre versant du pays, humide et luxuriant, doivent affronter la pluie, la boue, et se frayer un chemin sur la plus longue plage du monde, suspendue entre la fureur de l'océan Indien et le calme du canal des Pangalanes. A la lumière d'épreuves personnelles, ils donnent une tournure plus solidaire à leur voyage en soutenant de nombreux projets. Enfin, juste avant Tamatave, ils tombent sur la forêt de Vohibola, la dernière forêt primaire de la côte est : un trésor menacé qu'ils se mettent en tête de protéger. Près de 3 000 kilomètres de marche en famille au compteur, pour une aventure qui est avant tout celle du coeur.