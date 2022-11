Elaborer une stratégie achats responsables. Le guide méthodologique !

Le sujet des achats responsables est - parmi l'ensemble des sujets RSE - l'un de ceux qui connaît le développement le plus rapide. Depuis l'adoption de la loi sur le Devoir de Vigilance en France en 2017 et à la veille de l'adoption d'une norme européenne, les entreprises s'organisent pour répondre à des attentes de plus en plus fortes. Ce guide inédit, vous présente "les essentiels" nécessaires à l'élaboration d'une démarche achats responsables. Ce titre démarre sur un rappel des principales définitions et des principaux éléments de contexte. Suit, la présentation et la description des 5 étapes clés de l'élaboration d'une démarche achats responsables. Des schémas illustrent le parcours pour rendre la lecture plus aisée. Aujourd'hui, les entreprises doivent démontrent la mise en place d'une démarche achats responsables couvrant l'ensemble des sujets RSE. Ce travail de mise en place doit s'appuyer sur des processus robustes ainsi que sur des indicateurs de suivi. Mais par où commencer ? Comment se doter d'une telle démarche ? Adopter ce guide qui vous accompagnera et vous rendra la tâche aisée !