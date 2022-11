Le grand BOUM !. Ça boumbadamoum de partout....

Dans un monde en pleine turbulence et régi par de nouvelles donnes, voici un nouvel album de Jean-Michel Milon ! Questionnement, lucidité, une analyse de notre société" , avec l'humour de notre dessinateur donnent le ton de ce nouvel album ! Venez découvrir les nouveaux dessins qui tournent autour du sens de notre vie professionnelle et au-delà, le monde bouge, il explose même. Avec humour, tendresse et sérieux, Milon nous éclaire sur des situations que nous vivrons ou que nous avons vécues ! Récompensé en 2017 et 2018 par le prix du dessin de presse sur le management, il fait désormais partie du jury du Salon du Management chargé de décerner le Prix à un nouveau talent. Retrouvez Lamineducoach, chaque semaine sur les réseaux sociaux : linkedin, tweeter, instagram, facebook, etc. Coach et illustrateur chez Leroy Dirigeants-LHH France, il accompagne des dirigeants dans leur parcours professionnel et dessine en direct lors d'évènements.