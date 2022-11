Courrier international HS n°92 : Le best of 2022

Qu'ont en commun le dentifrice, le fascia et le café Ahwak, à Tripoli, au Liban ? Ils ont fait l'objet, dans la presse étrangère, d'articles qui nous ont profondément marqués ces derniers mois par leur qualité d'écriture, leur récit, leur originalité... C'est pour cela que nous avons choisi de les rassembler dans notre best of. Il n'y a pas vraiment de fi l conducteur dans ce hors-série, simplement une envie, celle de partager les articles qui ont enthousiasmé la rédaction de Courrier international ou qui ont été plébiscités sur notre site. Société, sciences, géopolitique mais aussi 11 pages de jeux... Courrier international vous propose de retrouver, rassemblés dans ce hors-série, les articles traduits de la presse étrangère et les photos les plus marquants de l'année écoulée.