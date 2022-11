Encyclopédie de Démonologie. Les noms des damnés

Prenez garde, les noms ont du pouvoir ! Fruit d'une recherche intensive sur des sources notoires et obscures de la tradition grimoirique occidentale, l'Encyclopédie de démonologie est l'un des recueils les plus complets qui soient. Présentés par ordre alphabétique, d'Aariel à Zynextyur, plus de 1 500 démons sont présentés dans ce livre, explorés et référencés par thème et par correspondance élémentaire ou planétaire. Cet ouvrage, qui a fait l'objet de recherches méticuleuses, contient de fascinants articles sur la démonologie et une multitude de gravures sur bois, de gravures à l'eau-forte et de peintures représentant des démons à travers les âges. Une référence mondiale vendue à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires ! A propos de l'auteure : Michelle Belanger est experte américaine de l'occultisme et auteure de plus de trente livres sur des sujets paranormaux et occultes. Fondatrice et membre principal du clergé du groupe magique House Kheperu, elle est surtout connue pour son travail de médium dans les émissions Paranormal State sur la chaîne A&E et Portals to Hell d'Osbourne Media.