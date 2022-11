Saga de Xam est l'une des dernières pépites oubliées de la bande dessinée mondiale des années 1960. A l'époque, Eric Losfeld, éditeur historique de la contreculture, décide de publier quelques bandes dessinées. Des chefs-d'oeuvre comme Barbarella de Jean-Claude Forest ou Pravda la survireuse sortiront chez Losfeld. Et Saga de Xam, une oeuvre dantesque et unique de son auteur, Nicolas Devil, sur un scénario du mythique cinéaste Jean Rollin. Incontestablement, Saga de Xam est un jalon dans l'histoire de la bande dessinée francophone, et en particulier en ce qui concerne la science-fiction et le merveilleux héroïque. Sa puissance plastique n'a jamais été égalée. Jeune auteur de 24 ans en 1967, Nicolas Devil (1943) réalise son unique oeuvre de bande dessinée, Saga de Xam. Très vite il se retire définitivement du monde de la bande dessinée, découragé par les difficultés et les compromis demandés. Quant à Jean Rollin (1938-2010), son coscénariste, il continue une longue carrière de cinéaste, en réalisant 25 films sous son nom et une vingtaine d'autres sous divers pseudonymes. Il écrit également plus d'une vingtaine de romans et nouvelles.