Dans la maison de l'amour. PRIER AVEC LES ICÔNES

"Quand il devient trop difficile de parler, d'agir et même de réfléchir, il est toujours possible de regarder". Le maître spirituel qu'est Henri Nouwen nous initie dans ce livre à la prière du regard, celle que pratiquent depuis des siècles les chrétiens orientaux. Il nous convie à contempler avec lui quatre célèbres icônes russes : celle de la Trinité, qui nous invite à demeurer dans la Maison de l'amour, celle de la Vierge de Vladimir, qui nous rassure sur notre lien intime avec Dieu, celle du Sauveur de Svenigorod, qui nous dévoile la face du Seigneur, et celle de la Pentecôte, qui nous appelle à libérer le monde. En contemplant ces icônes avec les yeux de Nouwen, nous pouvons faire une expérience à la fois spirituelle et culturelle. A travers ces pages, nous unissons notre prière à celle de peuples aujourd'hui déchirés, qui ont pourtant su trouver le chemin de la paix intérieure.