Coffret Mars Red T01 à T03

Japon 1923, durant l'ère Taishô, un virus transforme les humains en vampires. Quatre hommes atteints par ce virus intègrent une unité spéciale de l'armée, le "Code Zéro" , ils sont chargés de neutraliser les personnes elles-mêmes contaminées, mais incapables de se contrôler. Aoi Shirase, journaliste d'un quotidien local, enquête sur des meurtres glauques qui surviennent quelquefois la nuit à Tokyo, ternissant l'image d'une ville sûre et moderne. Au fil de ses recherches, elle découvre l'existence du virus et de ces agents travaillant pour le gouvernement. Un lien va se nouer entre la journaliste et ces vampires, d'autant qu'elle en connaît un des membres : Shûtarô Kurusu, déclaré mort pendant la guerre russo-japonaise du début du siècle. Un style graphique magnifique, des scènes d'action dynamiques, de l'humour... KarakaraKemuri nous offre un manga violent sans sombrer cependant dans la surenchère, malgré le thème du vampire. Inspiré d'une pièce de théâtre de BUN-O FUJISAWA, Mars Red est son onzième et plus récent titre, il a aussi été adapté en un anime qui reprend les codes du théâtre.