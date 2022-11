"Si tu savais le don de Dieu ! " Cette parole émerveillée de Jésus à la Samaritaine s'adresse aussi à chacun et chacune d'entre nous. A l'heure où la foi chrétienne se fond dans la multitude des options spirituelles, voici l'occasion d'explorer les fondamentaux qui la caractérisent. Quel est donc ce don de Dieu ? Comment l'accueillir ? Et quoi faire pour en vivre ? En réponse à ces trois questions qui structurent son livre, Pierre Métivier fait redécouvrir le Dieu Père, Fils et Esprit saint ; il redonne à la foi sa fraîcheur initiale de simple réponse à un amour inouï ; il revisite ensuite les pratiques qui aident à s'ancrer dans cet amour, en particulier la prière et les sacrements. Sensible aux fragilités humaines, l'auteur fait aussi le point sur la notion de péché, qui a longtemps nourri un accablant sentiment de culpabilité mais qui, bien comprise, s'avère libératrice. Un parcours limpide qui nous amène au coeur de l'expérience chrétienne.