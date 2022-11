Marvel Next Gen - Black Panther : Au coeur du Wakanda

A douze ans, Shuri est déjà scientifique, princesse et casse-pieds en chef de son grand frère T'Challa. Elle sait qu'elle pourrait faire davantage pour aider le Wakanda, mais tout le monde n'a d'yeux que pour celui qui deviendra la prochaine Panthère Noire. Lorsqu'une dispute entre le frère et la soeur interrompt un rite sacré, le chaos déferle, ils doivent alors s'unir pour mettre fin à la malédiction ! Marvel poursuit son fructueux partenariat avec Scholastic, qui nous a déjà permis de découvrir des Graphic Novels consacrés à Miles Morales et Ms. Marvel. Cette fois, Shuri et T'Challa partagent la vedette d'une aventure accessible à tous les publics.