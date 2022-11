Marvel-Verse : Black Panther

Il n'est pas seulement roi du Wakanda ! T'Challa défend certes les intérêts et les frontières de son pays face aux dangers, mais il protège également le monde, parfois aux côtés des Avengers, grâce aux pouvoirs et au costume de la Panthère Noire ! Le très attendu film Black Panther : Wakanda Forever sort ce mois-ci sur les écrans, et c'est donc l'occasion, comme pour chaque nouvelle sortie ciné ou streaming, de revenir sur des épisodes clés de la carrière du héros. Mais comme on le sait déjà, suite au décès de Chadwick Boseman, T'Challa ne sera pas le principal protagoniste du film, cet album donne donc aussi la vedette à Shuri, la jeune soeur du héros !