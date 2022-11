Un 5e jour au musée avec les Bidochon - Prix réduit

Leur soif de découvertes est décidément insatiable ! Les musées n'ont désormais plus de secrets pour Raymonde et Robert Bidochon, qui poursuivent leur parcours autour des grandes oeuvres de Klimt, Goya, de Cézanne ou de Matisse. Leurs réactions hilarantes face à vingt nouveaux tableaux sont savoureuses ! Devant chaque nouveau tableau, les Bidochon réagissent en BD. Les commentaires de Patrick Ramade et Pierre Lacôte replacent pour nous chaque oeuvre dans son contexte.