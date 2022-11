L'annuel des montres. Edition 2023

Voici la vingt-troisième édition de cet annuel présentant tous les modèles actuels de toutes les marques reconnues de montres de luxe : 170 marques, plus de 1200 modèles de montres et de mouvements. Chaque modèle est accompagné d'une photo et d'une description de ses caractéristiques. On trouve aussi les descriptions des mouvements. Chaque marque est introduite par un texte historique. Une bible de l'univers des montres, avec sa présentation de six modèles par page. Seul livre de ce type en France, il se pose comme une référence indispensable, un témoin de l'état du marché. Il est le seul à afficher le prix de chaque modèle. Cette édition se complète par la liste des adresses de tous les distributeurs. Le tirage augmenté au vu du succès rencontré par les deux éditions précédentes.