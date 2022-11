La vengeance des étoiles Tome 2 : La revanche des ténèbres

"Nous ravagerons les ténèbres Où les étoiles ont versé leur sang funèbre". Pendant sept longues années, Amaya n'avait qu'un seul but : survivre. Désormais, ce n'est plus suffisant. Ses compagnons Cayo, Soria, Liesl, Deadshot et Rémy comptent sur elle pour les venger de celui qui les a trahis. Mais depuis les évènements de Moray, Cayo et Amaya ne se font plus confiance. A Baleine, ville rongée par la fièvre des cendres, ils devront s'allier pour enquêter sur la terrifiante épidémie. Et tenter d'assouvir leur soif de vengeance. Bienvenue à Baleine, ville de luxe, de splendeurs, de fêtes éblouissantes, et gangrenée par la corruption.