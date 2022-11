Le crâne d'Adam. De l'enfer de Dante au paradis

Un ouvrage inédit par son approche romanesque qui allège un ésotérisme fécond. Dans une ambiance passionnante et romanesque dynamique, le lecteur découvrira un livre à tiroirs, version à la fois grand public et destiné aux amateurs de cheminement initiatique, léger comme une plume d'oiseau, ce livre porte vers l'Harmonie. Au tournant de sa vie, Antoine Giraud part de Tours et retrouve son vieil ami le Comte de Gazac. Ensemble, ils vont entreprendre un long voyage à la recherche du mythique Crâne d'Adam. Tout commence au prestigieux château de Chambord par la découverte d'un mystérieux Manuscrit attribué au Comte de Saint-Germain, célèbre aventurier du 18° siècle, réputé alchimiste. Il y est question du Crâne d'Adam que certains initiés ont eu en leur possession en secret. Aux côtés du Comte, Antoine Giraud effectue des recherches et découvre l'inattendu. A travers des étapes correspondant à l'étrange et significatif Enfer de Dantes, sept rencontres avec des personnages incarnant les péchés capitaux, il s'aperçoit que l'objet même de la quête revêt plusieurs aspects. Au cours de ce périple qui le conduit à Venise, il fréquente des personnages qui contribuent à changer son être. Le Crâne d'Adam n'est pas seulement un voyage éclairé entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne des Anciens. Entre l'Adam primitif et le nouvel Adam, il s'agit d'autre chose, d'un syncrétisme fécond lumineux et ancré dans l'espace-temps que le lecteur découvre avec les pro- tagonistes. Il est basé notamment sur le Livre de la Caverne des trésors dont le titre original est le Livre de l'ordre de succession des générations. Le mystère paradisiaque laissera peu à peu place à la lumière qui est pour les yeux ce que la vérité est pour l'esprit. La surprise est de taille.