François de Sales, paroles de sagesse pour notre temps

"Ayez soin de conserver la sérénité et la paix de votre coeur ; laisser bruisser et gronder les vagues autour de votre barque et ne craignez point, car Dieu y est, et par conséquent le salut". Saint François de Sales répond aux questionnements de notre temps en nous livrant les secrets de la vraie sagesse : la confiance en Dieu et l'abandon entre ses mains pour retrouver la paix. Au regard des tribulations de notre époque, il est un maître pour tenir bon dans les épreuves, écoutons-le ! Le père Gilles Jeanguenin est prêtre du diocèse d'Albenga-lmperia (Italie), oblat séculier dans l'Ordre bénédictin et membre affilié à l'Ordre de la Visitation. Il est auteur de nombreux ouvrages, publiés en France et à l'étranger.