Douze chiens pour Noël

Pour venir en aide à ses grands-parents, propriétaires d'un refuge pour chiens, Ally quitte sans hésitation New York pour Pine Hollow (Vermont). Mais, sur place, elle déchante... avant que la magie de Noël ne lui réserve quelques bonnes surprises ! Mission impossible ou miracle de Noël ? La comédie romantique de cette fin d'année Pour venir en aide à ses grands-parents, propriétaires d'un refuge pour chiens, Ally quitte New York sans hésitation. A Pine Hollow, dans le Vermont, la jeune femme espère bien retrouver un peu de la magie de Noël. Mais elle ne tarde pas à déchanter : la ville a décidé de couper ses subventions au refuge. Celui-ci n'a d'autre choix que de fermer. Pour Ally, le coupable a un nom : Ben, conseiller municipal que le hasard ne cesse de mettre sur sa route. Ally et ses grands-parents ont moins d'un mois pour trouver une famille à leurs douze pensionnaires à quatre pattes. Et si, en se révélant un allié inattendu dans cette mission presque impossible, Ben changeait son statut d'ennemi juré en celui d'homme idéal ?