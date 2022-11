Qu'est-ce que le temps ? Est-il possible de voyager dans le temps ? Quelle est la différence entre le passé et le futur ? Jusqu'aux travaux de Newton, ces questions étaient purement l'objet de spéculations philosophiques. Aujourd'hui, les scientifiques beaucoup appris sur le temps et son étude est devenue un sujet primordial des recherches en physique. Ce livre retrace l'évolution de la théorie physique depuis Newton jusqu'à aujourd'hui, en passant par la théorie de la relativité d'Einstein. En confrontant la mécanique statistique, les sciences cognitives et la phénoménologie, l'auteure vise également à réconcilier ces théories avec notre expérience quotidienne du temps, de la mémoire et de la perception.