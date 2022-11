Les races bretonnes, une histoire bien vivante

Cet ouvrage, co-édité par L'Ecomusée de la Bintinais et les éditions Apogée et écrit par François de Beaulieu, entend retracer les histoires à la fois communes et particulières de la vache Bretonne pie noir, du porc Blanc de l'Ouest, du mouton d'Ouessant et d'une quinzaine d'autres races dites locales ou à petits effectifs. Loin d'être les reliques d'un temps passé empreint de nostalgie, ces races ayant échappé de peu à une disparition dans les années 1970 catalysent encore aujourd'hui des enjeux à la fois économiques, sociétaux, écologiques et culturels. Les notions de transmission, d'héritage et de patrimoine s'avèrent, sinon centrales, au moins essentielles dans le devenir de ces animaux. Ce livre projette ainsi à la fois de souligner les enjeux sociétaux et environnementaux portés par ces races et de prendre la mesure de leurs influences dans la vie des paysans et des habitants de Bretagne, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. La conception de l'exposition ayant donné lieu à des recherches documentaires importantes, cet ouvrage est à envisager comme une version augmentée de l'exposition, rendant compte des dernières découvertes sur le sujet.