Un secret de famille

Alors qu'elle n'a pas encore 8 ans, Maureen vit déjà un véritable enfer. Derrière les portes de la maison, la petite fille est le souffre-douleur de sa mère qui l'insulte et la roue de coups. Lorsque son frère plus âgé la viole, elle pense avoir touché le fond. Malheureusement, le pire est à venir. Le beau-père de Maureen commence également à abuser d'elle. Pendant de longues années, elle va subir les abus de cet homme qui la considère comme sa " petite femme ". La mère de Maureen assiste, indifférente, au calvaire de celle qu'elle devrait pourtant protéger. Mais un jour, Maureen tombe enceinte et un enfant naît de ces abus répétés. Une naissance qui va tout changer : pour cet enfant qu'elle aime par-dessus tout, la jeune fille est enfin prête à dénoncer ses bourreaux et à essayer de soigner les blessures d'une enfance saccagée... Violence et inceste : la trahison ultime d'une famille.