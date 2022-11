Masaccio arrive en 1418 à Florence, il a 18 ans. Il est aussitôt adopté par le sculpteur Donatello et l'architecte Brunelleschi, deux flambeaux du feu naissant de la Renaissance. Il devient le peintre le plus brillant de la cité florentine. Dix ans plus tard, il est déclaré " décédé et mort à Rome " dans des circonstances qui ne seront jamais élucidées. "Avec le recul du temps, j'ai voulu rendre à Masaccio tout ce que l'histoire de la beauté lui doit. Sans lui, sans son passage sur la terre toscane si fertile en génies à cet instant, ni Michel-Ange ni le Vinci n'auraient été ce qu'ils furent... non plus Botticelli, Raphael, le Titien et tant d'autres qui l'ont salué et ont reconnu leur dette. Il est mort à 27 ans et demi, il a peint pendant dix ans à peine et pourtant ce sont ses braises laissées brûlantes qui ont soufflé sur Delacroix, Picasso, Velasquez, Rembrandt... En réalité est né des cendres de ce phénix, tout ce que la peinture occidentale a fait de grand. Toute la beauté du monde doit quelque chose à Masaccio".