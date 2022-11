Memento Mori

Une jeune fille est retrouvée inconsciente dans un parc parisien, droguée et maculée de peinture rouge. Apparement, elle a été victime d'un jeu qui fait fureur sur les réseaux sociaux : le Witch Game, dans lequel les organisateurs lancent des défis toujours plus dangereux. Peu de temps après, une cinéaste est découverte morte chez elle, victime d'une mauvaise chute. Simple accident domestique ? L'inspectrice Anne Lavelli n'y croit pas. D'autant que la victime préparait un film polémique sur les violences faites aux femmes. Alors que Lavelli enquête en parallèle sur les deux affaires, elle découvre qu'elles sont liées à une vague de suicides de jeunes filles, vingt ans auparavant. Dans l'ombre, un assassin semble tirer tranquillement les ficelles d'un véritable jeu de massacre. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter...