Temps et rythmes en périnatalité

Au moment où des recherches interdisciplinaires dessinent l'apparition des sciences du bébé (Baby's studies), cet ouvrage assume de faire se confronter les sciences humaines et sociales et les sciences biologiques. Riche des actualités de la psychologie du développement en matière d'importance du rythme pour le bébé, il accueille aussi des réflexions métapsychologiques et des interrogations prudentes sur les pratiques en psypérinatalité dans leur rapport aux connaissances actuelles. Il encourage à s'approprier au mieux les innovations techniques, sociales, organisationnelles, de même que les conséquences sur les pratiques de soin de l'accélération sociétale, et propose d'envisager des réponses différentes centrées sur l'amélioration de la prise en compte des besoins des parents et des bébés.