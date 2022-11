Nuits rêvées entre peinture et poésie

Du soleil couchant à l'aube cet ouvrage invite à une rêverie poétique et visuelle le temps d'une nuit. Poésies et peintures, associées finement dans un jeu de miroir, mettent en valeur tous les instants de ces nuits rêvées qui ont inspirées les artistes : les ombres qui s'allongent au crépuscule, le clair de lune, la nuit noire, les étoiles, les rêves, l'intimité amoureuse, l'insomnie même, sont évoqués dans les plus beaux poèmes du Moyen Age jusqu'à nos jours réunis ici