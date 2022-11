Le transport a le dos large - Les gares routières, les chauf

"Le transport a le dos large ! " , aiment à dire les professionnels du secteur au Sénégal, soulignant combien il fait vivre de nombreuses personnes. Considéré comme une activité refuge face aux politiques d'austérité des années 1980, le monde du transport s'est imposé depuis comme le secteur emblématique de l' "informel" dans l'imaginaire scientifique et populaire. Sidy Cissokho nous ouvre les coulisses des gares routières qui tiennent une place centrale dans ce pays où le réseau ferré est si peu développé et où il est rare de détenir une voiture. En adoptant une écriture attentive aux trajectoires, aux pratiques et aux situations individuelles des acteurs, il nous fait découvrir le fonctionnement de ces lieux déconcertants au premier regard. Son enquête permet de revenir sur la structuration du secteur depuis les années 1980, le quotidien du travail des chauffeurs, le rôle joué par les organisations professionnelles et les relations personnelles que leurs représentants nouent avec ceux de l'administration et des partis politiques. Il éclaire ainsi non seulement l'histoire sénégalaise, mais aussi celle des sociétés contemporaines en dévoilant le rôle prépondérant joué par l'Etat dans l'organisation des professions et du monde du travail dans un contexte néolibéral, à rebours des clichés persistants à propos du secteur dit "informel" .