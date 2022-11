Les Neuf Dragons

Pour sauver sa fille, Bosch s'enfonce dans le Hongkong des triades. Los Angeles, années 2000. Avec l'aide de l'équipe de l' "Asian Gang Unit" du LAPD, Bosch enquête sur l'assassinat d'un commerçant par un membre de la mafia locale. Il s'apprête à arrêter le suspect lorsqu'il apprend que sa fille Maddie, dont il ne connaît l'existence que depuis quelques années mais qui est devenue la prunelle de ses yeux, a disparu à Hongkong, où elle habite avec sa mère. Doit-il lâcher son enquête et oublier ainsi le sens de la mission qu'il s'est fixée depuis toujours ? Pour essayer de la sauver dans un pays dont il ne sait rien ? Certaines causes personnelles passant avant tout, Bosch n'hésite pas et part pour Hongkong, où rien ne l'arrêtera. Connelly nous offre un roman plein d'action, mais nous parle surtout de l'amour d'un père pour sa fille.