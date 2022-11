Paragraphe 175

Calev Schreiber est un jeune allemand de vingt-trois ans, fils d'un commerçant juif de Munich. Promis à un bel avenir, sa vie bascule le soir de ses fiançailles, en novembre 1942. Il est arrêté par la Gestapo et transféré au camp de concentration de Dachau. Très vite, il est confronté à un officier SS intraitable et insensible à la détresse des prisonniers. Mais Calev le sait, ce n'est qu'une façade. Il se promet de détruire toutes les certitudes de ce soldat afin de servir son grand projet d'évasion. Mais plus les semaines passent et plus l'assurance du jeune homme s'effrite. Eduqué de manière stricte selon des règles précises, Calev voit ses convictions voler en éclat lors d'un terrible accident au sein de l'atelier où il travaille.